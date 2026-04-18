Meteorología prevé aguaceros fuertes y ráfagas de viento

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy habrá aguaceros fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Montecristi, Valverde, Espaillat, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Bahoruco.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias, que se extenderán hasta la noche, serán provocadas por la vaguada que incide sobre el país y por el viento del este/sureste.

Inundaciones repentinas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene los niveles de alerta para 26 provincias, por la posibles inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas y deslizamientos de tierras.

En amarilla están La Vega, San Juan, San José de Ocoa, El Seibo, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís y Hato Mayor.

Mientras que en verde están María Trinidad Sánchez Samaná Monseñor Nouel Valverde Dajabón Azua, Duarte, San Cristóbal, Santiago, Montecristi, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, La Altagracia, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Santo Domingo y el Distrito Nacional.