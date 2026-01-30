Meteorología prevé escasas lluvias hoy

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy escasas precipitaciones sobre el territorio nacional, aunque no descarta que en la noche ocurran lluvias aisladas sobre provincias del litoral costero caribeño, debido al viento del sureste y la orografía local.

El organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que las temperaturas estarán un poco bajas durante la noche y la madrugada, en especial en zonas montañosas y valles, donde podrían presentarse neblinas matutinas.

La temperatura mínimas estará en 21 °C y 23 °C y la máxima en 30 °C y 32 °C.

Para el Gran Santo Domingo, Meteorología vaticina que habrá nubes aisladas, con escasas precipitaciones.