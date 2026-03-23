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Cambios globales

Las 5 crisis más terribles que ha tenido la humanidad y lo que aprendió sobre eso

La peste bubónica, transmitida por pulgas en ratas, arrasó Europa y Asia con una mortalidad sin precedentes

Segunda Guerra Mundial

Segunda Guerra Mundial

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La historia universal no se escribe solo con avances y conquistas, sino también con episodios de dolor colectivo que marcaron un antes y un después. 

Cada crisis, aunque devastadora, obligó a repensar estructuras sociales, económicas y políticas, dejando enseñanzas que siguen siendo vigentes.

La Peste Negra (1347–1351): el despertar de la salud pública

La Peste Negra que asoló la Europa medieval llegó desde el actual Kirguistán

La Peste Negra que asoló la Europa medieval llegó desde el actual Kirguistán

La peste bubónica, transmitida por pulgas en ratas, arrasó Europa y Asia con una mortalidad sin precedentes: entre 75 y 200 millones de personas. El miedo transformó ciudades enteras, despobló campos y alteró el orden feudal.

Lección: La higiene, el aislamiento y la vigilancia epidemiológica se convirtieron en pilares de la salud pública.

Consecuencia: El valor del trabajo campesino aumentó, y la crisis aceleró cambios sociales que debilitaron el sistema feudal.

La Primera Guerra Mundial (1914–1918): el fin de las ilusiones

Cañón usado durante la Primera Guerra Mundial, exhibido en museo

Cañón usado durante la Primera Guerra Mundial, exhibido en museo

La Gran Guerra dejó más de 20 millones de muertos y un continente devastado. Fue el primer conflicto industrializado, con armas químicas y trincheras interminables.

Lección: La necesidad de instituciones internacionales para prevenir conflictos.

Consecuencia: Surgió la Sociedad de Naciones, un intento fallido pero precursor de la ONU.

La Gran Depresión (1929–1939): el colapso económico global

El desplome de Wall Street arrastró al mundo a una crisis sin precedentes: desempleo masivo, hambre y desesperanza. Familias enteras quedaron sin sustento.

Lección: La economía requiere regulación y políticas de estímulo.

Consecuencia: El New Deal en Estados Unidos instauró programas de seguridad social y protección laboral, marcando un cambio en la relación entre Estado y ciudadanía.

La Segunda Guerra Mundial (1939–1945): el horror y la reconstrucción

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima (izquierda) y Nagasaki (derecha) con efectos devastadores. Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima (izquierda) y Nagasaki (derecha) con efectos devastadores. Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Más de 70 millones de muertos, genocidios y ciudades arrasadas. El Holocausto reveló la capacidad humana para la barbarie.

Lección: La defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional son vitales.

Consecuencia: La creación de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Plan Marshall para reconstruir Europa.

La crisis financiera global (2008): la fragilidad del sistema

El colapso de bancos y mercados mostró que la globalización también multiplica riesgos. Millones perdieron empleos y hogares.

Lección: La transparencia y supervisión financiera son imprescindibles.

Consecuencia: Reformas regulatorias, rescates bancarios y mayor conciencia sobre los riesgos sistémicos.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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