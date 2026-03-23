División de Real Estate & Golf de Piñero reafirma su liderazgo con calendario de torneos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La división de Real Estate & Golf de Piñero da un paso firme en su apuesta por el deporte de más alto nivel al anunciar que sus dos campos de golf, PGA Riviera Maya y PGA Ocean’s 4, los únicos campos de golf acreditados por la PGA of America en Latinoamérica, volverán a ser protagonistas del calendario profesional internacional este año. Con la celebración del Korn Ferry Tour en México y el debut del PGA TOUR Americas en República Dominicana, la compañía se sitúa a la vanguardia del golf de élite.

Campo PGA Riviera Maya

Sedes decisivas: El cierre de las giras internacionales en México y República Dominicana



En México, PGA Riviera Maya, ubicado en la comunidad residencial de Tulum Country Club, refuerza su estatus como sede de clase mundial al albergar el Tulum Championship. Del 16 al 19 de abril, el trazado diseñado por Robert Trent Jones II, que destaca por la integración en la naturaleza y por sus cenotes, será el escenario donde se dispute el cierre de la gira por Latinoamérica del Korn Ferry Tour. Este evento consolida a la división de Real Estate & Golf de Piñero como actor clave en el golf con un torneo que es puente directo hacia la máxima categoría del golf mundial, reuniendo a las futuras estrellas en su ascenso al PGA TOUR.

Por su parte, en República Dominicana PGA Ocean’s 4, integrado en el residencial Playa Nueva Romana, se estrena como sede estratégica de la gran final del PGA TOUR Américas. Al ser la última parada del circuito, el evento reunirá exclusivamente a los 60 mejores jugadores de la temporada, proyectando al destino como un enclave de referencia para el turismo deportivo de alto nivel en el Caribe.

Gonzalo Pan de Soraluce, Global Head of Golf Strategy de la división de Real Estate & Golf de Piñero, señala que: “la elección de nuestros campos para albergar citas de este calibre es el resultado de una estrategia basada en la excelencia operativa y en el cumplimiento de los estándares más exigentes del golf a nivel global. Al ser los únicos campos en la región avalados por la PGA of America, tenemos la responsabilidad y la visión de convertirnos en el referente del golf de competición en el Caribe, demostrando que nuestra infraestructura está al nivel de los mejores circuitos del mundo.”

Un legado de excelencia avalado por la industria

Torneos 2 campos

La división de Real Estate & Golf de Piñero diseña, construye y gestiona campos de golf icónicos como PGA Riviera Maya y PGA Ocean’s 4. Ambos son referentes en sus respectivos países y los únicos en Latinoamérica en contar con la alianza estratégica de la PGA of America, lo que certifica los más altos estándares internacionales de calidad, experiencia y juego. Asimismo, la compañía reafirma su apuesta por la formación de alto nivel en sus comunidades residenciales a través de la PGA Golf Academy, consolidando un modelo que une la competición de élite con el desarrollo deportivo.

El calendario planteado para este 2026 es el reflejo de una trayectoria de excelencia ampliamente galardonada. Entre los premios más recientes, destacan los otorgados por los World Golf Awards, que han reconocido a Tulum Country Club como el mejor destino inmobiliario de golf en Latinoamérica y, por segundo año consecutivo, han nombrado a PGA Riviera Maya como el Mejor Campo de Golf de México. Este último suma además el prestigioso Traveler’s Choice Award 2025 de Tripadvisor a su palmarés.

La calidad excepcional de la oferta en República Dominicana también ha sido protagonista, con PGA Ocean’s 4 distinguido como el mejor campo del país por los World Golf Awards y galardonado como Mejor Campo de Golf de las Américas por la IAGTO. Estos hitos, sumados a su inclusión entre los 100 mejores resorts del mundo por Top 100 Golf Courses, ratifican la posición de la división de Real Estate & Golf de Piñero en la cumbre del golf internacional.