Estos son los cambios en el clima que podrían afectar tu semana

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó este miércoles que durante la tarde, predominará un ambiente mayormente soleado, con nubes dispersas y escasa actividad de precipitación en gran parte de la geografía nacional, debido a condiciones relativamente secas y estables asociadas a un sistema de alta presión.

No obstante, la entidad precisó que no se descarta la ocurrencia de chubascos ampliamente aislados en zonas cercanas a áreas montañosas, como el sur de La Vega, Santiago, el norte de Azua, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Pedernales y Baoruco, por una débil vaguada que antecede a un sistema frontal ubicado en el extremo oriental de Cuba.

Para mañana jueves, la INDOMET pronosticó que durante la mañana un cielo mayormente soleado en gran parte del país, solo con posibles chubascos aislados en la Altagracia, El Seibo y La Romana.

Mientras que en la tarde, el sistema frontal casi estacionario al norte de país sobre el atlántico y su vaguada asociada, estarán generando incrementos nubosos con precipitaciones dispersas siendo moderadas en ocasiones con posibles ráfagas de viento, en las provincias: Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, San Juan, San José de Ocoa, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia. Estas precipitaciones persistirán la noche sobre todo en poblados cercanos a la costa Atlántica.

“Las temperaturas se tornarán ligeramente calurosas en horas de la tarde, debido a la incidencia del viento del este/sureste. No obstante, continuarán agradables a frescas durante la noche y la madrugada, propias de la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria en zonas montañosas y valles interiores, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas”, explicó la entidad.

Ya para el viernes, el sistema frontal y su vaguada se alejarán gradualmente de nuestra área de pronóstico mientras continúan debilitándose, debido al ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad asociada a un sistema de alta presión.

No obstante, el viento del este/sureste arrastrará algunas nubes durante la madrugada, favoreciendo lluvias débiles y aisladas en sectores de la costa Atlántica y Caribeña.

Mientras que durante la tarde, prevalecerán condiciones de tiempo estable, con cielo mayormente soleado, nubes aisladas y limitadas ocurrencias de lluvias en la mayor parte del país.