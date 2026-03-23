Día Meteorológico Mundial: importancia y origen

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Saber si lloverá, si el clima será favorable para viajar por aire o mar, o simplemente si el día estará soleado son preguntas cotidianas para millones de personas. Detrás de esas respuestas están los meteorólogos y una compleja red mundial de observación que hace posibles los pronósticos del tiempo.

Por ello cada 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial, para rendirle honor a una ciencia que nos facilita la vida y previene desastres.

Cada informe meteorológico se construye a partir de millones de datos recopilados y procesados por miles de especialistas en el marco de una extraordinaria red global coordinada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Dondequiera que se encuentren los usuarios -en tierra, mar o aire- los pronósticos que utilizan dependen del intercambio gratuito y abierto de datos de observación impulsado por la OMM.

Estas informaciones se obtienen mediante satélites que orbitan la Tierra, globos meteorológicos lanzados a la atmósfera, boyas oceánicas, buques en altamar y estaciones instaladas incluso en zonas remotas. Estas observaciones constituyen la base de decisiones que abarcan desde la vida cotidiana hasta inversiones multimillonarias.

“El tiempo no tiene pasaporte, el clima no entiende de fronteras y el agua es nuestro nexo de unión. Los desafíos son demasiado grandes para que nadie pueda asumirlos en solitario”, destaca la OMM.

El organismo subraya que los pronósticos requieren observaciones de todas las partes del planeta y que ningún país puede realizar esa labor por sí solo. Por ello, la colaboración internacional, sustentada en la confianza y el intercambio de datos, es clave para mejorar la precisión y la anticipación de los pronósticos y garantizar que estén disponibles para toda la población.

Asimismo, resalta que decisiones económicas, inversiones en infraestructura, calendarios de siembra, planes de gestión en salud, agua y energía, así como ajustes en cadenas de suministro, dependen de esta red mundial de observación y pronóstico.

Origen de la conmemoración

Cada año, el Día Meteorológico Mundial conmemora la entrada en vigor, el 23 de marzo de 1950, del Convenio que dio origen a la Organización Meteorológica Mundial.

La fecha resalta la contribución fundamental de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a la seguridad y el bienestar de la sociedad, y se celebra con diversas actividades en todo el mundo.