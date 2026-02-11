Costas
Meteorología prevé hoy habrá lluvias débiles
Afectarán a Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y Santo Domingo
Hoy ocurrirán lluvias débiles y pasajeras, con ráfagas de viento sobre Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, y Santo Domingo.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las lluvias iniciarán en la mañana y se extenderán hasta la tarde, debido al viento del este/noreste.
El organismo predictor del tiempo prevé que las temperaturas seguirán bajas en gran parte del territorio nacional, debido al invierno y a la influencia del viento moderado a fuerte del nor/noreste.
En la Costa Atlántica, Meteorología recomienda a operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso desde Bahía de Manzanillo, en Montecristi, hasta Cabo San Rafael , en La Altagracia.
Igual medida tomó para la Costa Caribeña.