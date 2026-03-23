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Temperaturas bajas

Meteorología prevé lluvias aisladas hoy

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además que las temperaturas seguirán bajas, debido al viento fresco de dirección nor/noreste,

Indomet

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EMILIO GUZMÁN M.
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EMILIO GUZMÁN M.

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos pasajeros y aisladas ráfagas de vientos en localidades de las provincias La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Baoruco, Barahona y Pedernales.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además que las temperaturas seguirán bajas, debido al viento fresco de dirección nor/noreste, en especial en zonas de montañas y valles del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas.

En la Costa Atlántica, Meteorología recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal. En el Gran Santo Domingo habrá chubascos aislados y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
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