Meteorología prevé lluvias aisladas hoy

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos pasajeros y aisladas ráfagas de vientos en localidades de las provincias La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Baoruco, Barahona y Pedernales.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además que las temperaturas seguirán bajas, debido al viento fresco de dirección nor/noreste, en especial en zonas de montañas y valles del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas.

En la Costa Atlántica, Meteorología recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal. En el Gran Santo Domingo habrá chubascos aislados y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.