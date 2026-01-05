Vaguada provoca inundaciones en Puerto Plata y otras zonas del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Desde las 3:00 de la madrugada de este lunes, fuertes lluvias afecta la provincia Puerto Plata, donde se han registrado inundaciones en varios sectores del municipio cabecera y del municipio de Sosúa.

Las intensas precipitaciones han dificultando el tránsito en las zonas más afectadas. En Sosúa, las lluvias han provocado inundaciones en áreas como Palm Village, Playa Laguna, Maranata, Villa María, Villa Enmanuel, Los Castillo, Sosúa Abajo, entre otras.

A raíz de las lluvias, tanto Puerto Plata como Dajabón se encuentran en alerta debido a las precipitaciones registradas y las que se esperan durante este lunes.

Las lluvias son originadas por la interacción de una vaguada y un frente frío, anunciadas desde el pasado viernes pasado, han provocado el desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, anegando viviendas y vías en diversas localidades.

En las últimas horas, se han reportado inundaciones en las zonas sur y céntrica de San Felipe de Puerto Plata, así como en las barriadas ubicadas en la parte baja de la ciudad, que son consideradas áreas vulnerables a las escorrentías.

La situación sigue siendo monitoreada mientras se esperan más lluvias para el transcurso del día. Varios ciudadanos han publicado cómo las inundaciones están provocando estragos en las citadas demarcaciones, lo que ha provocado que la Defensa Civil se movilice para dar asistencia a los afectados.