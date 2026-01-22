Meteorología prevé lluvias débiles a moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy ocurrirán chubascos débiles a moderados en localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las lluvias serán en horas de la tarde y que serán provocadas por el viento del este/noreste.

El organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que las temperaturas debido a la época del año, en especial en zonas montañosas y valles del país serán bajas, donde vaticina la ocurrencias de nieblas.

En Costa Atlántica y en la Caribeña, Meteorología recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, por viento y olas peligrosas.