Meteorología prevé lluvias débiles a moderadas

El organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que las temperaturas debido a la época del año, en especial en zonas montañosas y valles del país serán bajas

Hoy ocurrirán chubascos débiles a moderados en localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las lluvias serán en horas de la tarde y que serán provocadas por el viento del este/noreste.

El organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que las temperaturas debido a la época del año, en especial en zonas montañosas y valles del país serán bajas, donde vaticina la ocurrencias de nieblas.

En Costa Atlántica y en la Caribeña, Meteorología recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, por viento y olas peligrosas.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
