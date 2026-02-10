Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Incide vaguada

Meteorología prevé lluvias débiles en regiones

El Indomet informó además, que las precipitaciones estarán presentes en la mañana, pero que disminuirán en la tarde, dando paso a cielos con poca nubosidad.

Indomet

Indomet

EMILIO GUZMÁN M.
Publicado por
EMILIO GUZMÁN M.

Creado:

Actualizado:

En:

Hoy ocurrirán lluvias débiles y pasajeras en comunidades de la costa Atlántica y de la cordillera Central, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la atmósfera y vientos moderados a fuertes del nor/noreste.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las precipitaciones estarán presentes en la mañana, pero que disminuirán en la tarde, dando paso a cielos con poca nubosidad.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo predictor del tiempo prevé que seguirán b ajas en gran parte del territorio nacional, debido al invierno y a la influencia del viento del nor/noreste.

Según Meteorología, ese ambiente meteorológico será más notable en los sistemas montañosos, sierras y valles del país, donde además prevé que ocurran ocasionales niebla y neblina.

En la Costa Atlántica, Indomet recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligro desde, Bahía de Manzanillo, en Montecristi, hasta Cabo San Rafael, en La Altagracia.

También en la Costa Ccaribeña, desde Isla Beata, en Perdanales, hasta playa Barahona, en Barahona, las embarcaciones deben permanecer en puerto. En el resto de la costa pueden operar con precaución.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
tracking