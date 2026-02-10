Meteorología prevé lluvias débiles en regiones

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy ocurrirán lluvias débiles y pasajeras en comunidades de la costa Atlántica y de la cordillera Central, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la atmósfera y vientos moderados a fuertes del nor/noreste.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las precipitaciones estarán presentes en la mañana, pero que disminuirán en la tarde, dando paso a cielos con poca nubosidad.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo predictor del tiempo prevé que seguirán b ajas en gran parte del territorio nacional, debido al invierno y a la influencia del viento del nor/noreste.

Según Meteorología, ese ambiente meteorológico será más notable en los sistemas montañosos, sierras y valles del país, donde además prevé que ocurran ocasionales niebla y neblina.

En la Costa Atlántica, Indomet recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligro desde, Bahía de Manzanillo, en Montecristi, hasta Cabo San Rafael, en La Altagracia.

También en la Costa Ccaribeña, desde Isla Beata, en Perdanales, hasta playa Barahona, en Barahona, las embarcaciones deben permanecer en puerto. En el resto de la costa pueden operar con precaución.