Meteorología prevé lluvias moderadas a fuertes hoy

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de Barahona, Peravia, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde y Puerto Plata, La Altagracia y Santo Domingo.

El organismo que prevé las condiciones del tiempo informó las lluvias ocurrirán en la mañana y la tarde y que serán provocadas por el acercamiento del sistema frontal, el viento del sureste y la vaguada que incide sobre el país.

En cuanto a las temperaturas, Meteorología vaticinó que serán calurosas, por flujo de viento del sureste, por lo que recomienda a la población vestir ropa ligera, ingerir suficientes líquidos y no exponerse al sol por tiempo prolongado.

Siguen 15 provincias alerta

En tanto, el Centro de Op eraciones de Emergencias (COE) mantiene 15 provincias en alerta verde, por posibles crecidas de ríos e inundaciones.

Son ellas Monseñor Nouel, La Altagracia, Duarte, San José de Ocoa, Dajabón, Santiago, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, La Vega, Sánchez Ramírez, Peravia, Puerto Plata, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.