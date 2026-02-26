Meteorología prevé lluvias moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy ocurrirán lluvias dispersas y moderadas en localidades de Elías Piña, Independencia, San Juan, Azua, Bahoruco, La Altagracia, El Seibo, San Pedro y Monseñor Nouel.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las precipitaciones serán en la tarde y que serán provocadas por el viento del este/noreste.

El organismo pronosticó que las temperaturas seguirán bajas, en especial en montañas y valles.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta roja para Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez, y amarilla para Montecristi, Santiago, La Vega, Hermanas Mirabal y Samaná.

En verde están Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte y Monseñor Nouel.