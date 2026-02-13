Meteorología prevé lluvias pasajeras hoy

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El viento moderado del este/noreste provocará lluvias débiles y pasajeras sobre Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia, informó ayer el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo predictor del tiempo pronosticó que las precipitaciones empezarán en la mañana y que seguirán hasta la tarde, afectarán localidades de San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega y de Santo Domingo.

En lo que respecta a las temperaturas, Meteorología prevé que seguirán bajas, sobre todo, en los sistemas montañosos, sierras y valles del país.

COE alerta cinco provincias

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sáchez, Darte y la provincia Hermanas Mirabal.