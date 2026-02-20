Meteorología pronostica lluvias débiles y pasajeras

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El viento moderado del este/noreste provocará lluvias débiles y pasajeras, con ráfagas de viento sobre Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega y Santo Domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las temperaturas seguirán bajas en gran parte del territorio nacional, debido al invierno y a la influencia del viento moderado del nor/noreste, sobre todo en los sistemas montañosos, sierras y valles del país.

En la Costa Atlántica, Meteorología recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso, en especial desde Bahía de Manzanillo, en Montecristi, hasta Cabo San Rafael en La Altagracia.

Igual recomendación hizo para la Costa Caribeña, desde Isla Beata, en Pedernales, hasta playa Barahona, en Barahona. Para el resto de la costa, Indomet vaticina que las condiciones serán normales.