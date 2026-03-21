Meteorología pronosticó lluvias moderadas a fuertes

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy habrá aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de Santiago, Valverde, Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Duarte y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las lluvias iniciarán en la mañana y se extenderán hasta la tarde y que serán provocadas por un sistema frontal y la incidencia de una vaguada.

Vaticinó que en el Gran Santo Domingo habrá algunos incrementos nubosos, con lluvias y ocasionales ráfagas de viento.

Temperaturas bajas

En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé que estarán bajas en la noche y madrugada, en especial en zonas de montañas y sus valles, donde podrían ocurrir nieblas.

En la Costa Atlántica, desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Cabron, en Samaná, Meteorología recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal.

Dijo que el resto de la costa está normal.

SEIS PROVINCIAS SIGUEN ALERTA

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene seis provincias bajo alerta, debido a posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones repentinas.

Colocó alerta amarilla para Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde, mientras que la provincia Elías Piña y Puerto Plata están en verde.