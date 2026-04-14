Migración agiliza las renovaciones

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Dirección General de Migración (DGM) informó ayer que redujo de forma considerable el tiempo de evaluación de solicitudes de extranjeros, logrando que las renovaciones de estatus migratorio sean procesadas en un plazo promedio de 15 a 30 días.

En una comunicación, la entidad señaló además, que los procesos de solicitud de residencia por primera vez, son resuel tos de 60 a 90 días.

Según el documento, como resultado de la Carta Compromiso con el Ciudadano, los plazos para las renovaciones de residencias temporales son de 90 días laborales y para las renovaciones de residencia temporal son de 30.

La institución agregó que el permiso de salida de menores tiene un plazo de 2 días laborales, aunque una gran cantidad de solicitudes son procesadas en 24 horas laborales, después de completada la documentación requerida.

La Dirección de Migración destacó que a través de la Dirección de Extranjería atendió 51,363 solicitudes en distintas categorías migratorias, siendo las renovaciones de residencias y permisos temporales de trabajo los trámites más frecuentes, que en promedio ascienden a 400 expedientes por día.