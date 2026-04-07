Migración informa que detuvo a 2,311 extranjeros

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La Dirección General de Migración (DGM) informó ayer que detuvo 2,311 extranjeros en condición migratoria irregular en los operativos de interdicción migratoria realizados durante el asueto de Semana Santa. Además, dijo que deportó a 2,260 en acciones que fueron coordinadas con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Indicó que, de los 2,311 detenidos del jueves 2 al domingo 5 de abril, hubo 1,062 que fueron aprehendidos por Agentes de Reacción Rápida (ARR) de la DGM, mientras que 1,249 fueron entregados a las autoridades migratorias por parte de militares del Ejército (830), del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (181) y de la Policía (238).

Las aprehensiones, puntualizó, se realizaron en su mayoría en el Gran Santo Domingo (289) en sectores como Herrera, Sabana Perdida, Manoguayabo, Los Minas y Los Frailes, en el Distrito Nacional, San Cristóbal, Monte Plata, Santiago de los Caballeros, en Constanza, Jeremías, Naranjal y Cutupú, en La Vega. También en Espaillat (Juan López, San Víctor y en Canca/La Reyna), El Seibo (Pedro Sánchez, Villa Guerrero, Ginandiana y Las Cuchillas), Dajabón, Elías Piña, Pedernales y Jimaní (Los Bolos y Guayabal).

Respecto , a las cercanías de balnearios y paradas de autobuses turísticos, los agentes intervinieron en La Altagracia (Higüey, Bávaro, Verón y Uvero Alto), también en Monte Cristi, Barahona (Cabral, Polo y Cachón), Puerto Plata (San Felipe), Valverde, San Juan de la Maguana y Azua.

Del total de deportaciones (2,260), se realizaron a través de l Dajabón (1,034), Elías Piña (802), Pedernales (131) y Jimaní (293).