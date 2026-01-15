Cómo el Manifiesto de 1844 dio vida a la República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El 16 de enero de 1844 no fue un día cualquiera en la parte oriental de la isla de Santo Domingo. En la clandestinidad, los líderes separatistas redactaron y firmaron el documento que marcaría el nacimiento jurídico y político de la República Dominicana: la Manifestación de los pueblos de la Parte del Este de la Isla antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana.

Más que una proclama de guerra, el Manifiesto fue el acta de independencia y el programa de gobierno que dio sustento legal a la proclamación de la República el 27 de febrero del mismo año.

Manifiesto del 16 de enero de 1844

1. El clamor de 22 años de opresión

El texto inicia con una justificación filosófica y política basada en el derecho natural: cuando un gobierno somete a un pueblo al despotismo y la tiranía, es un “derecho sagrado” y un deber sacudir ese yugo.

El documento denuncia las agravantes sufridas durante la ocupación haitiana (1822-1844):

• Destrucción económica: un sistema monetario desastroso y la imposición de deudas ajenas.

• Ataque a la propiedad: prohibición de los terrenos comuneros y confiscación de tierras.

• Persecución cultural y religiosa: hostigamiento a la Iglesia Católica e imposición de un idioma ajeno.

2. Los argumentos de la separación

Redactado bajo la dirección de Tomás Bobadilla, el Manifiesto desmonta la tesis haitiana de la “indivisibilidad de la isla”:

• La unión de 1822 fue fruto de la fuerza y la perfidia, no del consentimiento libre.

• La parte oriental pertenecía por historia y cultura a la herencia hispánica, no a la francesa de Haití.

3. Un proyecto de nación moderna

El Manifiesto no solo explica por qué se separan, sino cómo será el nuevo Estado. Los firmantes prometieron:

• Democracia y libertad: abolición perpetua de la esclavitud.

• Igualdad: derechos civiles y políticos sin distinción de origen o nacimiento.

• Seguridad jurídica: inviolabilidad de las propiedades y libertad de imprenta.

• Amnistía: un “entero olvido” de las opiniones políticas pasadas para fomentar la unión nacional.

4. Los protagonistas y el compromiso de sangre

El documento cierra con una lista de nombres que hoy forman parte de la memoria nacional: Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Tomás Bobadilla, Pedro Santana, entre otros.

El lema final, “SEPARACIÓN, DIOS, PATRIA Y LIBERTAD”, se convirtió en el grito de guerra que resonaría semanas después en el Baluarte del Conde, sellando el nacimiento de la República Dominicana.