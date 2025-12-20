Miguelina Ureña Núñez: la jueza de carrera que llega a la Suprema Corte tras 25 años de servicio judicial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En una decisión que fortalece la composición técnica de la máxima instancia judicial del país, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anunció la designación de la magistrada Miguelina Ureña Núñez como nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Ureña Núñez forma parte del grupo de cinco juristas seleccionados para ocupar las vacantes actuales en el tribunal, junto a los magistrados Edyson Alarcón Polanco, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y el jurista Namphi Rodríguez. El grupo será juramentado formalmente este lunes, asumiendo de inmediato sus funciones en las distintas salas de la alta corte.

Quién es Miguelina Ureña

Con una trayectoria que supera los 25 años en el servicio judicial, la magistrada Ureña Núñez llega a la Suprema Corte tras un destacado desempeño en la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Su labor ha sido fundamental en el desarrollo de jurisprudencia clave sobre responsabilidad civil, contratos y la tutela de derechos fundamentales.

Su perfil trasciende el estrado, siendo una figura de referencia en la academia dominicana. Como coordinadora de programas de maestría en la PUCMM y docente de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), ha sido responsable de la formación de cientos de profesionales del derecho.

Formación de alto nivel

La nueva integrante de la Suprema Corte posee una de las hojas de vida académica más completas del sistema:

Doctorado: Candidata a doctora por la PUCMM y la Universidad Externado de Colombia.

Especialización Internacional: Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España) y estudios especializados en Derecho Comparado e Internacional en las universidades francesas de Savoie y Pierre Mendès-France.

Un ascenso respaldado por méritos

El reconocimiento a su labor ha sido constante. Apenas este año, recibió el premio “MUJERES del Poder Judicial 2025”, sumándose a galardones previos como la Excelencia Profesoral de la PUCMM. Su elección por parte del CNM es vista por la comunidad jurídica como un respaldo a la carrera judicial y a la profundidad intelectual dentro del sistema de justicia.