Legado
Militares recuerdan histórico 30 de marzo
Los militares constitucionalistas del 24 de abril conmemoraron ayer la histórica Batalla del 30 de marzo destacando el valor de los patriotas dominicanos que derrotaron a las tropas haitianas encabezadas por el general Jean-Louis Pierrot. Durante el acto, Andrés Fortunato, presidente de la entidad, recordó la participación de figuras como Francisco Antonio Salcedo, José María Imbert y Matías Ramón Mella, y el aviso oportuno del comerciante Eduardo Henneken, que permitió a las tropas dominicanas prepararse para el combate. Aunque esta victoria fue clave para la independenci, lamentó que no se haya traducido en un fortalecimiento institucional.