Militares recuerdan histórico 30 de marzo

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Los militares constitucionalistas del 24 de abril conmemoraron ayer la histórica Batalla del 30 de marzo destacando el valor de los patriotas dominicanos que derrotaron a las tropas haitianas encabezadas por el general Jean-Louis Pierrot. Durante el acto, Andrés Fortunato, presidente de la entidad, recordó la participación de figuras como Francisco Antonio Salcedo, José María Imbert y Matías Ramón Mella, y el aviso oportuno del comerciante Eduardo Henneken, que permitió a las tropas dominicanas prepararse para el combate. Aunque esta victoria fue clave para la independenci, lamentó que no se haya traducido en un fortalecimiento institucional.