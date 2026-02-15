Los Mina reclama justicia por joven asesinado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comunidad del sector Katanga, en Los Mina, se unió este domingo en una multitudinaria en reclamo de justicia por la muerte del adolescente Nauriel Misael Medina, de 14 años, ocurrida el pasado 4 de febrero.

La manifestación inició en la estación del Metro Ercilia Pepín, de la línea 2B, en la avenida Venezuela, y recorrió varias calles del sector. Los participantes portaban banderas, pancartas y carteles con mensajes dirigidos a las autoridades.

Familiares y allegados del joven señalaron que el hecho, en el que se acusa a dos personas de nacionalidad haitiana —uno de ellos menor de edad—, motivó a la comunidad a unirse en un solo reclamo. “Queremos justicia y medidas inmediatas”, expresaron.

La Antigua Orden, explicó que la convocatoria buscaba presionar a las autoridades para que adopten medidas inmediatas frente al caso.