Minera GoldQuest dice que apoya estudio ambiental en Romero

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Corporación GoldQuest Mining reiteró ayer que el Proyecto Romero que buscan desarrollar en la provincia San Juan es un modelo de minería diferente, responsable, moderno y de bajo impacto, y que aunque la evaluación complementaria solicitada por ambientalistas no es requerida por la ley, la minera respalda la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el suroeste del país

Luis Santana, CEO de la empresa canadiense de exploración y que cuenta con la participación de inversionistas dominicanos, afirmó que la EAE fortalece la transparencia.

Declaró que, ante sus principios de protección del agua, participación de la sociedad y desarrollo de una minería responsable, GoldQuest Mining está en la disposición de que sea realizada la EAE.

En rueda de prensa, en un hotel de Santo Domingo, ejecutivos de la minera dijeron que aceptan que la evaluación “cuente con el acompañamiento de los sectores ambientales, académicos y sociales, con la finalidad de que cualquier decisión que sea adoptada, de manera consensuada, con rigor técnico y sustentada en evidencia científica y hechos verificables, en beneficio del desarrollo sostenible de la región y del país”.

Señalaron que este tipo de evaluación contribuye a elevar la discusión hacia un plano más técnico y basado en datos, fortaleciendo la confianza en los procesos y la legitimidad de las decisiones públicas en torno al Proyecto Romero.

Expresaron que inquietudes, preocupaciones y movilizaciones surgidas en torno al Proyecto Romero las consideran naturales y legítimas, “cuando se trata de temas tan sensibles como el agua y el medio ambiente”.