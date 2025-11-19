¿Qué hace el Ministerio de Educación para erradicar la práctica de paralizar la docencia?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, reveló este miércoles que trabajan en la creación de un protocolo destinado a prevenir que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y movimientos estudiantiles continúen con la práctica de paralizar la docencia en el país como método de reclamo de reivindicaciones.

“El jueves pasado fue la cuarta sesión de la “Mesa de los cinco pilares”, y entre lo planteado allí puedo destacar un elemento: y es que se consensuó comenzar a trabajar un protocolo para que, si hay razones o intereses de reclamo de algún derecho o de alguna situación, se agote un proceso inicial sin llegar a la suspensión de docencia; que haya un mecanismo establecido, institucional, a través del cual se pueda actuar sin sacrificar las clases de los niños y las niñas”, aseguró el funcionario.

De Camps señaló que la medida en desarrollo también tendrá como objetivo garantizar no solo el cumplimiento de los días de docencia, sino también de las horas establecidas. “Creo que vamos caminando en esa dirección”, dijo.

“Sin duda, aparentemente hay alguna oportunidad de mejora en el liderazgo del comité ejecutivo profesional de la ADP, que entiende que debe seguir fortaleciéndose para que las seccionales puedan canalizar, no solamente por las vías apropiadas, sino también con los métodos apropiados”, agregó.

Luis Miguel De Camps, ministro de EducaciónFuente externa

Asimismo, el ministro reconoció que, “justamente desde la presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores, en la persona del profesor (Eduardo) Hidalgo, se han hecho reiterados llamados a que algunas de las seccionales que se han dado a la tarea de consistir en esa metodología, no lo hagan”.

¿Por qué no se le descuentan las horas?

Al ser cuestionado sobre por qué el Ministerio de Educación no descuenta las horas a los docentes que se ausentan de las aulas para apoyar llamados a huelga, De Camps respondió: “Es algo que nosotros no hemos abordado todavía, que no debe eliminarse de la mesa, pero nosotros no queremos abordar eso ahora como un mecanismo inicial”.

En ese sentido, recordó que, en su calidad de ministro de Trabajo, le correspondió representar al país y ganar dos procesos ante la Organización Internacional del Trabajo, interpuestos por el Movimiento de Maestros a raíz de dos movilizaciones de paralización de docencia.

“Se judicializó y llegó hasta el Tribunal Constitucional, en donde el Tribunal Constitucional sopesó los derechos: a la libre asociación y a la educación, y decidió que predominara el derecho a la educación. Lo señalo porque el derecho a la libre asociación no debe ir en detrimento”, enfatizó.

“A veces, por las dimensiones estructurales del Ministerio, algunas acciones pueden ser muy lentas y puede ser que eso haya generado la alimentación de esa cultura, que estamos en proceso actualmente de superar con ayuda de todos”, añadió Luis Miguel De Camps.

Fusión Minerd y Mescyt

El servidor público también se refirió a la fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), e indicó que el proceso continúa en ejecución.

“Es una iniciativa que ha estado liderada y en la coordinación del Ministerio de Administración Pública (MAP). Nosotros entendemos que ha hecho un buen trabajo y va en proceso, pero me parece que le corresponde a esa entidad, en coordinación, poder brindar detalles, si así lo entiende”, expresó.

Las declaraciones del abogado fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo Uno+Uno, que conducen los periodistas Millizen Uribe y Adalberto Grullón.