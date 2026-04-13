El Ministerio de Educación dispone suspensión de clases en comunidades vulnerables

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El Ministerio de Educación instruyó a los directores de centros educativos a suspender la docencia en aquellas localidades donde exista riesgo de inundaciones, crecida de ríos, cañadas o arroyos, o donde los estudiantes deban cruzar afluentes para asistir a clases, tras la alerta emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La medida busca salvaguardar la integridad de la comunidad educativa ante las condiciones climáticas adversas registradas en el país.

La cartera educativa indicó que los equipos de gestión de los centros deberán evaluar de manera continua las condiciones de acceso y seguridad antes de retomar la docencia.

Asimismo, recordó que ya estaba programada una suspensión de la docencia en el sistema público preuniversitario con motivo del Congreso Anual Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), contemplado en el calendario del año escolar, por lo que algunas interrupciones coinciden con esta disposición previa.

La institución exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, especialmente en zonas identificadas como de alta vulnerabilidad.

El órgano rector del sistema educativo preuniversitario subrayó que mañana ofrecerá nuevas actualizaciones sobre la situación, conforme evolucione el desarrollo de las condiciones climáticas y las evaluaciones que realicen las autoridades competentes.