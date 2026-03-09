Ministerio de la Presidencia coordina expansión del programa “Salud Escolar”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano avanza en la implementación del programa “Salud Escolar”, un modelo de atención preventiva que integra servicios médicos gratuitos en los centros educativos públicos como parte de la estrategia nacional “Escuela como Centro del Desarrollo”.

El programa, desarrollado en articulación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), contempla su implementación progresiva durante 2026 en 580 centros educativos distribuidos en las 18 regionales del sistema público, con una meta de expansión a 1,500 planteles en su primera fase.

Como parte de este proceso, las instituciones involucradas realizaron una presentación del modelo en la escuela Nuestra Señora de la Fe, en el ensanche La Fe del Distrito Nacional, donde se mostró a los medios de comunicación el funcionamiento del programa y los beneficios directos que reciben estudiantes, docentes y comunidades.

A través de “Salud Escolar”, los alumnos acceden a evaluaciones médicas preventivas y servicios especializados en salud visual, auditiva, bucal y atención general.

En el centro educativo visitado se observaron jornadas de identificación de problemas visuales y auditivos, toma de peso y talla, así como la entrega de lentes a los estudiantes que lo requerían.

Asimismo, el personal del Ministerio de Salud Pública impartió orientaciones sobre prevención y estilos de vida saludables, mientras que el SNS coordinó la referencia y atención en el centro de primer nivel más cercano cuando fue necesario.

Para garantizar la articulación efectiva entre los planteles, la red pública de salud y las familias, el programa cuenta con enlaces técnicos capacitados que dan seguimiento a cada caso y aseguran la continuidad de la atención.

“Salud Escolar” se integra a la visión del presidente Luis Abinader de convertir la escuela en el eje articulador de las políticas públicas en cada territorio. En su más reciente rendición de cuentas, el mandatario reafirmó que la educación no puede limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debe contribuir a la formación integral de ciudadanos y al fortalecimiento de la cohesión social.

En ese contexto, la estrategia “Escuela como Centro del Desarrollo” aprovecha la infraestructura y la población escolar para coordinar iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida en las comunidades, incluyendo componentes como Escuela Abierta, Educación Vial, Educación Ambiental y el programa Oportunidad 14-24.

Con esta iniciativa, el Ministerio de la Presidencia reafirma su rol de articulador estratégico de las políticas públicas prioritarias, acercando servicios esenciales a la población estudiantil y promoviendo una cultura de prevención que impacte de manera positiva el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.