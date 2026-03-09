Natti Natasha tira la primera bola del partido entre Dominicana vs. Israel

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La interprete dominicana Natti Natasha tuvo el privilegio hoy de realizar el lanzamiento ceremonial previo al partido entre República Dominicana e Israel en el Clásico Mundial de Béisbol.

Con Vladimir Guerrero Jr. como cátcher, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre real de la artista, se presentó luciendo una chaqueta con símbolos y colores representativos de su país, en el partido disputado en el LoanDepot Park, en Miami, Florida.

Durante el juego, Natti Natasha permaneció como espectadora y mostró su emoción ante el jonrón con bases llenas del jugador Fernando Tatis Jr.

Natti Natasha tira el lanzamiento ceremonial

Natti Natasha

Natti Natasha y Vladimir Guerrero Jr.

Natasha se unió a la lista de celebridades dominicanas que han realizado los lanzamientos ceremoniales en Clásico Mundial de 2026,

En el partido inaugural contra Nicaragua, la primera bola estuvo a cargo del presidente Luis Abinader, mientras que en el duelo frente a Países Bajos, el lanzamiento fue realizado por el empresario y creador de contenido Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke.