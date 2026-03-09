Clásico Mundial
Natti Natasha tira la primera bola del partido entre Dominicana vs. Israel
Natasha se unió a la lista de celebridades dominicanas que han realizado los lanzamientos ceremoniales en Clásico Mundial de 2026,
La interprete dominicana Natti Natasha tuvo el privilegio hoy de realizar el lanzamiento ceremonial previo al partido entre República Dominicana e Israel en el Clásico Mundial de Béisbol.
Con Vladimir Guerrero Jr. como cátcher, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre real de la artista, se presentó luciendo una chaqueta con símbolos y colores representativos de su país, en el partido disputado en el LoanDepot Park, en Miami, Florida.
Durante el juego, Natti Natasha permaneció como espectadora y mostró su emoción ante el jonrón con bases llenas del jugador Fernando Tatis Jr.
En el partido inaugural contra Nicaragua, la primera bola estuvo a cargo del presidente Luis Abinader, mientras que en el duelo frente a Países Bajos, el lanzamiento fue realizado por el empresario y creador de contenido Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke.