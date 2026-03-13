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Procesos judiciales

Ministerio Público concluye replicas de caso Calamar

Entre los elementos expuestos, el Ministerio Público recordó la reunión celebrada en el Palacio Nacional en 2019

Audiencia Caso Calamar.

Audiencia Caso Calamar.

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El Ministerio Público concluyó este viernes sus réplicas en el proceso judicial del denominado Caso Calamar, solicitando al tribunal que todos los acusados sean enviados a juicio y que se rechacen los incidentes planteados por las defensas.

Durante su intervención, Wilson Camacho señaló que  que las defensas se han limitado a emitir opiniones sin responder a los hechos presentados en el tribunal. “Una opinión la puede tener cualquiera, pero los hechos no. Los hechos son objetivos y verificables”, afirma.

Entre los elementos expuestos, el Ministerio Público recordó la reunión celebrada en el Palacio Nacional en 2019, donde se habría ordenado la búsqueda de fondos y la creación de un espacio denominado La Casita, en Bellavista, para la recepción de dinero. También mencionaron el reconocimiento de pagos por más de 1,200 millones de pesos y la existencia de un sistema de sobornos vinculado a la línea de casinos, conocido como El Programa o El Proyecto.

El órgano acusador insistió  en que estos hechos constituyen razones suficientes para que el tribunal eleve el proceso a juicio. “Los tribunales no fallan en base a opiniones, fallan en base a los hechos y a las pruebas que se presentan”, subrayaron.

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Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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