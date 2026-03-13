Ministerio Público concluye replicas de caso Calamar

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Ministerio Público concluyó este viernes sus réplicas en el proceso judicial del denominado Caso Calamar, solicitando al tribunal que todos los acusados sean enviados a juicio y que se rechacen los incidentes planteados por las defensas.

Durante su intervención, Wilson Camacho señaló que que las defensas se han limitado a emitir opiniones sin responder a los hechos presentados en el tribunal. “Una opinión la puede tener cualquiera, pero los hechos no. Los hechos son objetivos y verificables”, afirma.

Entre los elementos expuestos, el Ministerio Público recordó la reunión celebrada en el Palacio Nacional en 2019, donde se habría ordenado la búsqueda de fondos y la creación de un espacio denominado La Casita, en Bellavista, para la recepción de dinero. También mencionaron el reconocimiento de pagos por más de 1,200 millones de pesos y la existencia de un sistema de sobornos vinculado a la línea de casinos, conocido como El Programa o El Proyecto.

El órgano acusador insistió en que estos hechos constituyen razones suficientes para que el tribunal eleve el proceso a juicio. “Los tribunales no fallan en base a opiniones, fallan en base a los hechos y a las pruebas que se presentan”, subrayaron.