Ministerio Público e Interior y Policía gradúan 73 líderes mediadores de conflictos en Dajabón

El Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía realizaron la graduación del programa de Formación y Capacitación “Red de Líderes Mediadores Comunitarios”, donde fueron formados 73 nuevos mediadores de conflictos de la provincia de Dajabón.

La coordinadora a nivel nacional del programa, la magistrada Sonia Espejo, dijo que concluyó con éxito el proceso de formación, donde 52 participantes eran mujeres y 21 hombres.

Según se indicó, a nivel nacional ya han sido formados 5,910 líderes mediadores de conflictos y que, a su vez, han resuelto 3,573 casos menores en todo el país.

La rectora de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), recinto Dajabón, Haydeli Toribio, dijo durante su alocución a los graduados que es el momento de trabajar por una comunidad de convivencia pacífica, respetuosa de los derechos humanos, promotora de valores cívicos, éticos, cristianos y patrióticos, por una comunidad más solidaria y más inclusiva.

“Estimados graduandos, los invitamos a ser antorchas que reflejen su luz donde quiera que estén; empecemos ya a ser líderes mediadores en nuestros hogares, con nuestras familias, en el lugar de trabajo, en nuestro barrio o sector. La mediación no es un trabajo, es una vocación, es un llamado a servir. Felicidades”, dijo Haydeli Toribio.