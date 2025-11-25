Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Mediación ciudadana

Ministerio Público e Interior y Policía gradúan 73 líderes mediadores de conflictos en Dajabón

Según se indicó, a nivel nacional ya han sido formados 5,910 líderes mediadores de conflictos

Graduación de líderes mediadores de conflictos en Dajabón

Graduación de líderes mediadores de conflictos en DajabónFuente externa

Goidy Reyes
Publicado por
Goidy Reyes

Creado:

Actualizado:

El Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía realizaron la graduación del programa de Formación y Capacitación “Red de Líderes Mediadores Comunitarios”, donde fueron formados 73 nuevos mediadores de conflictos de la provincia de Dajabón.

La coordinadora a nivel nacional del programa, la magistrada Sonia Espejo, dijo que concluyó con éxito el proceso de formación, donde 52 participantes eran mujeres y 21 hombres.

Según se indicó, a nivel nacional ya han sido formados 5,910 líderes mediadores de conflictos y que, a su vez, han resuelto 3,573 casos menores en todo el país.

La rectora de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), recinto Dajabón, Haydeli Toribio, dijo durante su alocución a los graduados que es el momento de trabajar por una comunidad de convivencia pacífica, respetuosa de los derechos humanos, promotora de valores cívicos, éticos, cristianos y patrióticos, por una comunidad más solidaria y más inclusiva.

“Estimados graduandos, los invitamos a ser antorchas que reflejen su luz donde quiera que estén; empecemos ya a ser líderes mediadores en nuestros hogares, con nuestras familias, en el lugar de trabajo, en nuestro barrio o sector. La mediación no es un trabajo, es una vocación, es un llamado a servir. Felicidades”, dijo Haydeli Toribio.

Sobre el autor
Goidy Reyes

Goidy Reyes

tracking