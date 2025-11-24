Ministerio Público investiga circunstancias de la muerte de un preso en prisión de Ciudad Nueva

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público informó investiga las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de un privado de libertad aquejado de males de salud mientras se encontraba en el Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva (Caplip-2).

Alexander Pérez Santana falleció el domingo. El pasado 20 de noviembre un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva.

Su traslado estaba programado para el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís (CCR San Pedro de Macorís).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Pérez Santana padecía de enfermedades crónicas que llevaron a su fallecimiento.