Ministerio Público realizará 1er Congreso Internacional Anticorrupción

El Ministerio Público (MP) realizará el primer congreso “Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades en RD y la región”, el cual reunirá a autoridades y expertos nacionales e internacionales en temas de justicia, relacionados con organismos de cooperación interesados en erradicar la impunidad y en fomentar la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

La actividad, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de diciembre de 2025 en Santo Domingo, responde a los lineamientos de la actual gestión de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, que buscan fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio Público para enfrentar el flagelo de la corrupción como un delito que obstruye el desarrollo de la sociedad.

El congreso, que se llevará a cabo en el Hotel Catalonia, se inaugurará el lunes 8 de diciembre, a las 6:30 de la tarde con la intervención de la procuradora general de la República. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Mirna Ortiz explicó que el evento, organizado por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, cuenta con el auspicio de España, Alemania y Estados Unidos.

“El Ministerio Público ha desarrollado una amplia labor de investigación con la puesta en marcha de distintas operaciones encaminadas a enfrentar redes de corrupción administrativa. Hemos avanzado, sin dudas, pero sabemos que el marco jurídico, local e internacional, nos impone desafíos que debemos superar”, dijo Mirna Ortiz.

Recordó que Transparencia Internacional establece, en el “Índice de Percepción de la Corrupción 2025”, el principal indicador de corrupción en el sector público, que República Dominicana alcanzó su mejor puntuación en más de una década, ascendiendo 33 posiciones a nivel global y situándose en el puesto 104 de 180 naciones analizadas.

En la noche inaugural del congreso, el exjefe del Ministerio Público de Costa Rica Francisco Dall’Anese, dictará la conferencia magistral titulada “Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades”.

Las actividades continuarán el martes 9 de diciembre, desde las 9:00 de la mañana. Ese día, Eugenio Elías Campos Lucero, jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional de Chile, impartirá la conferencia “Desafíos de la lucha contra la corrupción. Una mirada general” y, luego, se desarrollarán tres paneles.

El primer panel, “Transparencia y rendición de cuentas: claves para combatir la corrupción” contará con las intervenciones de Leonidas Radhamés Peña, de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República; Milagros Ortiz Bosch, de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental; Francisco Franco, de la Cámara de Cuentas; y Laura Elena Mazzaferri, fiscal federal de Mar del Plata, Argentina.

El segundo panel, moderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, abordará la estrategia de acuerdos en el marco de los procesos relacionados con la criminalidad organizada. El mismo estará conformado por Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura; el abogado y consultor Ramón Núñez, y Daniel R. Alonzo, exfiscal federal de Estados Unidos.

La jornada continuará con el tercer panel, titulado “Principales obstáculos en el combate a la corrupción”, en el cual participarán integrantes del Ministerio Público y de organismos de control estatal, junto a especialistas internacionales en recuperación de activos y misiones anticorrupción.

Este conversatorio, moderado por Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, contará con la participación de Mirna Ortiz, titular de la Pepca; Fernando Henríquez, coordinador de la Oficina de Recuperación del Patrimonio Público, y Michael Grunwald, jefe de división en la fiscalía de Berlín, Alemania.

El congreso concluirá con una conferencia magistral de la doctora Carmen Demelsa Benito Sánchez, catedrática de la Universidad de Deusto (España), quien desarrollará el tema “Corrupción administrativa: un fenómeno transversal en las dinámicas del crimen organizado”.