MP deposita solicitud de coerción contra señalados en caso Senasa

Pasadas las 8:00 de las 7:00 de la noche de este lunes, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra los encartados en el caso del del Seguro Nacional de Salud (Senasa), por supuesta corrupción administrativa durante la gestión de Santiago Hazim.

El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva para los señalados en una operación que ha acaparado gran atención de la ciudadanía, incluyendo al presidente Luis Abinader.

El exdirector de Senasa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, es sindicado como el principal implicado resalta la gravedad de la situación, ya que personas en posiciones de poder dentro de instituciones clave del gobierno están involucradas.

"Además, los cargos que se les imputan son muy graves, incluyendo prevaricación, cobro de sobornos, y lavado de activos, entre otros", dijo el órgano persecutor.