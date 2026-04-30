Agua limitada: sectores de Santo Domingo Este afectados tras avería provocada por camión perforador

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Santo Domingo.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informa que una avería provocada por un camión perforador, obligará a un cierre temporal de la principal línea de impulsión del Acueducto Oriental (Barrera de Salinidad), lo que limitará el servicio de agua potable en algunos sectores de Santo Domingo Este.

“Se prevé que la línea de impulsión afectada es de 67 pulgadas, perteneciente al Acueducto Oriental (Barrera de Salinidad), por lo que se requerirá el cierre temporal para hacer la excavación y ver los daños causados y dar solución en el tiempo más breve posible”, indica el informe preliminar entregado por la Dirección de Operaciones de la CAASD, al director general de la entidad, ingeniero Fellito Suberví.

Entre los sectores afectados por la salida del Acueducto de Barrera de Salinidad, están La Marginal de Las Américas, Tropical del Este, Barrio Nuevo, Los Frailes Primero y Segundo, Villa Eloisa, Valle del Este, Franconia y Mirador del Este.

“A partir de las 10 de la mañana de este jueves tendremos que sacar de operación los módulos 1 y 2 del Acueducto Barrera de Sanidad debido a una avería provocada en la línea de impulsión de 67 pulgadas de hormigón armado pretensado de esta planta, en el sector La Grúa”, indicó la institución.

De acuerdo al boletín de prensa despachado por la institución, la avería fue provocada por la empresa constructora COGUSA, que está realizando trabajo de reconstrucción de la carretera La Grúa, en el municipio Santo Domingo Este. El daño a la línea de 67 pulgadas se produjo mientras un camión perforador de la referida empresa ejecutaba labores de construcción de un filtrante.

Desde primeras horas de la mañana de este jueves el director general de la CAASD, ingeniero Fellito Suberví, se trasladó al punto donde se produjo la perforación, donde informó que se están realizando excavaciones para poder determinar la magnitud y el lugar del daño, para proceder a confeccionar la pieza con la que solucionará la avería.

Debido a ese daño se tendrá que hacer un cierre de los señalados módulos del Acueducto Oriental, para drenar de la tubería, realizar la excavación, conocer la magnitud y el punto exacto del daño, a fin de identificar cual sería la solución, y de inmediato poner el servicio el acueducto.