Mas allá del mestizaje
Lo que hace el ministro español José Manuel Albares en RD
El funcionario destacó además que la política exterior española mantiene una profunda vocación latinoamericana, lo que se refleja en la agenda de este viaje
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, inició una gira oficial por Puerto Rico, República Dominicana y México con el propósito de estrechar los lazos de hermandad y preparar la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Albares subrayó: “En esta gira vamos a hablar del español y de lo hispano. Vamos a relanzar la Cumbre Iberoamericana, que va a tener lugar en Madrid”.
El funcionario destacó además que la política exterior española mantiene una profunda vocación latinoamericana, lo que se refleja en la agenda de este viaje.
La visita a República Dominicana forma parte de un itinerario que busca reforzar la cooperación y el diálogo con los países de la región, en un contexto de preparación de la cita iberoamericana que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno en Madrid.
El diplomático enfatizó que el objetivo central de esta gira es consolidar los vínculos históricos y culturales que unen a España con América Latina y el Caribe, y proyectar una Cumbre Iberoamericana renovada que responda a los desafíos actuales de la región.