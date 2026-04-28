Lo que hace el ministro español José Manuel Albares en RD

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, inició una gira oficial por Puerto Rico, República Dominicana y México con el propósito de estrechar los lazos de hermandad y preparar la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Albares subrayó: “En esta gira vamos a hablar del español y de lo hispano. Vamos a relanzar la Cumbre Iberoamericana, que va a tener lugar en Madrid”.

El funcionario destacó además que la política exterior española mantiene una profunda vocación latinoamericana, lo que se refleja en la agenda de este viaje.

La visita a República Dominicana forma parte de un itinerario que busca reforzar la cooperación y el diálogo con los países de la región, en un contexto de preparación de la cita iberoamericana que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno en Madrid.

El diplomático enfatizó que el objetivo central de esta gira es consolidar los vínculos históricos y culturales que unen a España con América Latina y el Caribe, y proyectar una Cumbre Iberoamericana renovada que responda a los desafíos actuales de la región.