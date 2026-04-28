Ministro español de visita en República Dominicana

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Santo Domingo, (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llegó este lunes a la República Dominicana, la segunda parada de una gira por América Latina.

Albares, quien arribó al país procedente de Puerto Rico y que también visitará México, participaría este lunes en un encuentro empresarial en la sede de la Embajada de España en la República Dominicana.

El martes continuará con su visita oficial en el país para acudir a un proyecto de cooperación impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y posteriormente se entrevistará con su homólogo, Roberto Álvarez, con quien repasará los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebrará en la capital española los días 4 y 5 de noviembre de 2026.