Reportan desaparición de un pescador en el malecón; familiares están desesperados

Familiares de un pescador identificado como Leonardo Mauricio De León, de 51 años, reportaron la desaparición de su pariente el pasado domingo.

Wanda García, esposa de desaparecido, dijo que al momento de la desaparición, su esposo estaba pescando en el malecón de Santo Domingo, a la altura de Manresa, en el 12 de Haina.

La dama, visiblemente angustiada, denunció que, hasta el momento, no han recibido apoyo de las autoridades para dar con su paradero.

Dijo que unidades de socorro acudieron al lugar en horas de la mañana, pero se retiraron poco después, sin que se desplegara un operativo de búsqueda continuo.

La esposa del desaparecido pidió a la prensa ir a la zona para darle apoyo para que así las autoridades se presionen y reanuden la búsqueda.