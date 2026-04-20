Primeros auxilios
Minutos que salvan vidas: qué hacer si alguien se desangra
En el caso de hemorragias internas, que no son visibles, la rapidez en trasladar al paciente a un centro médico es vital
Ante una hemorragia grave, cada minuto cuenta. Los especialistas en primeros auxilios advierten que actuar rápido puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Las hemorragias externas, provocadas por cortes profundos o accidentes, deben ser atendidas de inmediato. "El primer paso es presionar firmemente la herida con un paño limpio o gasa esterilizada para detener el sangrado", explica un médico en el programa el Show del Mediodía de Color Visión.
Si la lesión está en un brazo o pierna, se recomienda elevar la extremidad por encima del nivel del corazón para reducir el flujo de sangre.
En casos donde la pérdida de sangre es masiva y no se logra controlar con presión directa, puede ser necesario aplicar un torniquete, siempre como último recurso y únicamente hasta que llegue ayuda profesional.
El País
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Subraya que los primeros tres minutos son decisivos: aplicar presión directa en ese lapso puede salvar la vida de la víctima.
Además de la atención inmediata, es fundamental llamar a los servicios de emergencia para que personal especializado atienda la situación y evite complicaciones posteriores. En el caso de hemorragias internas, que no son visibles, la rapidez en trasladar al paciente a un centro médico es vital.
Recomendaciones médicas clave
Mantener la calma para actuar con eficacia.
Presionar la herida con firmeza y constancia.
Elevar la extremidad afectada si es posible.
Aplicar un vendaje compresivo una vez que el sangrado disminuya.
No retirar el paño o gasa si se empapa de sangre; colocar otro encima.
Buscar ayuda médica inmediata en todos los casos