Minutos que salvan vidas: qué hacer si alguien se desangra

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Ante una hemorragia grave, cada minuto cuenta. Los especialistas en primeros auxilios advierten que actuar rápido puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Las hemorragias externas, provocadas por cortes profundos o accidentes, deben ser atendidas de inmediato. "El primer paso es presionar firmemente la herida con un paño limpio o gasa esterilizada para detener el sangrado", explica un médico en el programa el Show del Mediodía de Color Visión.

Si la lesión está en un brazo o pierna, se recomienda elevar la extremidad por encima del nivel del corazón para reducir el flujo de sangre.

En casos donde la pérdida de sangre es masiva y no se logra controlar con presión directa, puede ser necesario aplicar un torniquete, siempre como último recurso y únicamente hasta que llegue ayuda profesional.

Subraya que los primeros tres minutos son decisivos: aplicar presión directa en ese lapso puede salvar la vida de la víctima.

Además de la atención inmediata, es fundamental llamar a los servicios de emergencia para que personal especializado atienda la situación y evite complicaciones posteriores. En el caso de hemorragias internas, que no son visibles, la rapidez en trasladar al paciente a un centro médico es vital.

Recomendaciones médicas clave

Mantener la calma para actuar con eficacia.

Presionar la herida con firmeza y constancia.

Elevar la extremidad afectada si es posible.

Aplicar un vendaje compresivo una vez que el sangrado disminuya.

No retirar el paño o gasa si se empapa de sangre; colocar otro encima.

Buscar ayuda médica inmediata en todos los casos