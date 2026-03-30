Pablo Ulloa, sobre fiscal Aurelio Valdez: "Que la sentencia sea tan fuerte que todo aquel que quiera hacer lo mal hecho lo piense dos veces"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, manifestó este lunes que está confiado en que el Ministerio Público (MP) instrumentará "un expediente digno" contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, señalado por supuesto soborno y coacción continuada a Roberto Canaán, un testigo del caso de presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

En conversación con el periódico Hoy, Ulloa indicó que, primero, se debe preservar el debido proceso, sin embargo, aseveró que el valor de la pena contra Valdez debe ser "el que quede en la sociedad dominicana" como un ejemplo contra quienes infringen las leyes.

"Nosotros los servidores públicos nos preservamos en ética y valores. Por lo tanto, el servicio público es un compromiso con la ciudadanía. Nosotros no podemos desfallecer en que cualquier acto que riña contra la ley, sea preservado previamente el proceso, pero que la sentencia sea tan fuerte, que todo aquel que quiera hacer lo mal hecho lo piense dos veces", manifestó el defensor del pueblo..

Según la autorización judicial para el allanamiento contra el fiscal, el órgano acusador indica que Valdez, que está adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio sobre el testigo Canaán en el sonado caso Senasa.

El Ministerio Público asegura, además, que durante una presunta reunión, el investigado propuso de manera explícita alterar el curso del proceso en la fase de investigación a cambio de un beneficio económico directo.

"Se fijó inicialmente en 200,000 dólares, suma que el fiscal redujo a 150,000 dólares tras una negociación en la que también mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450, negra; además de que el fiscal investigado rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado", dice el MP.

En tanto, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el martes 7 de abril la audiencia de solicitud de medida de coerción contra el fiscal Valdez Alcántara.