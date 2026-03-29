Misas y procesión en la Catedral y Las Mercedes conmemoran el Domingo de Ramos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Con gran solemnidad se celebraron este domingo las misas y procesiones del Domingo de Ramos en la Catedral Primada de América y en la iglesia Las Mercedes, donde cientos de fieles se congregaron para recordar la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Misas y procesión en la Catedral y Las Mercedes conmemoran el Domingo de RamosJosé de León

Las ceremonias estuvieron encabezadas por autoridades eclesiásticas, quienes bendijeron las palmas y destacaron el significado espiritual de la jornada, que marca el inicio de la Semana Santa.

Misas y procesión en la Catedral y Las Mercedes conmemoran el Domingo de RamosJosé de León

En la Catedral, Mons. Francisco Ozoria ofició la misa principal, resaltando la importancia de vivir estos días con recogimiento y fe. Posteriormente, se realizó la procesión por las calles cercanas, en la que participaron clérigos, laicos y familias portando palmas y entonando cánticos alusivos.

Misas y procesión en la Catedral y Las Mercedes conmemoran el Domingo de RamosJosé de León

En la iglesia Las Mercedes también se celebró una misa solemne, seguida de una procesión que recorrió el entorno histórico, acompañada por cantos y oraciones. La presencia de niños, jóvenes y adultos reflejó la tradición viva de esta conmemoración en la capital.

Misas y procesión en la Catedral y Las Mercedes conmemoran el Domingo de RamosJosé de León

El Domingo de Ramos recuerda el momento en que Jesús fue recibido en Jerusalén con ramas de palma y alabanzas, y constituye la antesala de los días más sagrados para la fe cristiana: la pasión, muerte y resurrección del Señor.