Movimiento Justicia Jet Set recuerda a las víctimas del 2025 con estos actos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Movimiento Justicia Jet Set anunció la realización de diversas actividades conmemorativas en honor a las víctimas del trágico suceso ocurrido en el año 2025 en el centro nocturno.

El programa inicia el martes 7 de abril de 2026, con una vigilia de velas a las 10:00 de la noche en las instalaciones del Jet Set.

Al día siguiente, miércoles 8 de abril, se llevarán a cabo actos solemnes en los alrededores del lugar: a las 10:00 de la mañana se celebrará una Santa Misa, seguida a las 11:00 a.m. por un homenaje a las víctimas. La jornada concluirá con una Santa Eucaristía a las 5:00 de la tarde.

Jet Set

Con el lema “Siempre presentes”, el movimiento subraya que los fallecidos “se han ido pero no los hemos olvidado.