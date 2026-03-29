Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Se cumple un año de la tragedia

Movimiento Justicia Jet Set recuerda a las víctimas del 2025 con estos actos

Las actividades incluyen vigilias, misas y homenajes en memoria de los fallecidos en el suceso del Jet Set

Familiares lloran a sus seres queridos a 10 meses del colapso del Jet Set

Familiares lloran a sus seres queridos a 10 meses del colapso del Jet SetAlexis Monegro/HOY

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

El Movimiento Justicia Jet Set anunció la realización de diversas actividades conmemorativas en honor a las víctimas del trágico suceso ocurrido en el año 2025 en el centro nocturno.

El programa inicia el martes 7 de abril de 2026, con una vigilia de velas a las 10:00 de la noche en las instalaciones del Jet Set. 

Al día siguiente, miércoles 8 de abril, se llevarán a cabo actos solemnes en los alrededores del lugar: a las 10:00 de la mañana se celebrará una Santa Misa, seguida a las 11:00 a.m. por un homenaje a las víctimas. La jornada concluirá con una Santa Eucaristía a las 5:00 de la tarde.

Jet Set

Jet Set

Con el lema “Siempre presentes”, el movimiento subraya que los fallecidos “se han ido pero no los hemos olvidado.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking