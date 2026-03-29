Semana Santa 2026: Edeeste alerta sobre medidas para un suministro eléctrico eficiente

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Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) anunció este lunes la puesta en marcha de su Plan de Contingencia Semana Santa 2026, con el objetivo de garantizar un suministro eléctrico estable y reducir los tiempos de interrupción que se puedan presentar.

Edeeste asegura que esta estrategia busca garantizar un servicio estable, especialmente en zonas de alta concentración de personas por actividades de tipo religiosas, deportivas y entretenimiento. Entre estos lugares figuran la Catedral Primada de América, la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia, el Altar de la Patria y la avenida George Washington, entre otros puntos clave dentro de su zona de concesión.

De igual modo, la distribuidora manifiesta que sus equipos técnicos se mantendrán en alerta permanente, disponiendo de brigadas ubicadas estratégicamente en carreteras, cercanías de hospitales, zonas turísticas y otros puntos vulnerables.

En ese sentido, la compañía eléctrica señala que dentro sus lineamientos definieron como prioridad el fortalecimiento de las herramientas de comunicación para el monitoreo en tiempo real de las redes eléctricas, condiciones climáticas favorables y la disponibilidad de brigadas en zonas estratégicas.

Edeeste agrega que entre los puntos priorizados se encuentran Boca Chica, Juan Dolió, Santuario Santo Cristo de Bayaguana, playas de La Romana, la avenida España en Santo Domingo Este y el Malecón del Distrito Nacional, donde se desplegarán equipos técnicos para atender de manera inmediata cualquier avería en redes de media (MT) y baja tensión (BT).

Asimismo, señala un reforzamiento de la planificación y coordinación entre gerencias clave como Operaciones, Mantenimiento de Redes, Subestaciones, Servicio de Atención al Cliente, Distribución, Almacén y Seguridad Física, con el fin de garantizar una respuesta eficiente y articulada ante eventos ocurridos en alguno de los circuitos de mayor incidencia.

La empresa distribuidora afirma además que, el Centro de Operaciones del Eemergencia (COE) tendrá un papel fundamental en la supervisión del sistema, ya que será el área clave encargada de detectar en tiempo real cualquier interrupción en el suministro eléctrico. También, adelanta que las incidencias serán clasificadas según su naturaleza, incluyendo cortes de energía, accidentes, actos de vandalismo o terrorismo, así como comunicaciones por falta de servicio y reportes de clientes e instituciones.

Edeeste llama a sus clientes que saldrán hacia otros destinos durante la Semana Santa, a desconectar electrodomésticos y adoptar las precauciones necesarias para asegurar sus viviendas y comercios. Mientras, exhorta a quienes permanecerán en casa a hacer un uso racional y consciente de la energía eléctrica, a fin de evitar consumos excesivos.

Llamado a la prudencia en carreteras

Edeeste recomienda a los conductores a manejar con precaución, recordando que muchos accidentes terminan impactando el tendido eléctrico, lo cual no solo provoca averías, sino que también pone en riesgo la vida de las personas.

Por último, la empresa externa que con este plan busca no solo garantizar la continuidad del servicio eléctrico durante la Semana Santa 2026, sino también preservar la seguridad de los ciudadanos y contribuir al desarrollo ordenado de las actividades en todo su espacio de influencia.