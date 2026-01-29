Monorriel de Santo Domingo: revelan información clave sobre su ejecución

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el “Monorriel de Santo Domingo" se encuentra en la etapa final del proceso de licitación, con una inversión estimada de US$900 millones y un período de ejecución aproximado de 48 meses.

Indicó que su trazado contempla 11 kilómetros de viaducto, desde el Distrito Nacional hasta Santo Domingo Este, con un tiempo de recorrido de 18 minutos, frente a la hora que actualmente toma el trayecto. Se estima un impacto directo de alrededor de un millón de usuarios entre ambos municipios.

Paliza destacó que esta iniciativa forma parte de una política pública integral de movilidad sostenible, alineada con los objetivos de desarrollo nacional y con estándares internacionales, y da continuidad al modelo estratégico de transporte iniciado en 2018, consolidado en 2022 con el Sistema Integrado de Transporte Público.

“La movilidad es un factor clave para la equidad social, el acceso a oportunidades y la competitividad. Una ciudad que se mueve mejor es una ciudad más inclusiva, productiva y humana”, puntualizó.

“Monorriel de Santo Domingo: Estudio Técnico y Movilidad Integrada”Fuente externa

Sobre el Monorriel

El sistema alcanzará velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con trenes de 6 coches y una capacidad que oscila entre 525 y 750 pasajeros por vagón. La frecuencia mínima será de 90 segundos, permitiendo una capacidad de hasta 30 mil pasajeros por hora por sentido.

El diseño contempla 13 estaciones, desde el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte hasta el Puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, para un trayecto total de 18 minutos de terminal a terminal.

El informe y el seminario

José Ignacio Paliza, encabezó este jueves el seminario “Monorriel de Santo Domingo: Estudio Técnico y Movilidad Integrada”, donde se presentaron los resultados de un estudio que confirma que el principal criterio de los ciudadanos al optar por el transporte público es el tiempo de desplazamiento, con un 54 %, seguido del costo (15.3 %) y el modo de transporte (9.1 %).

Durante la presentación del informe, coordinado por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM) y liderado por la firma internacional SYSTRA, se identificaron los principales desafíos de movilidad del Gran Santo Domingo, destacándose la alta demanda entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, así como la fuerte dependencia de la Línea 2 del Metro y de rutas de autobuses impactadas por la congestión vial.

El estudio concluye que la construcción de un monorriel representa la mejor alternativa ferroviaria para responder a estos retos, al ofrecer una solución eficiente, sostenible y de rápida implementación, capaz de mejorar de forma sustancial los tiempos de traslado y la experiencia de los usuarios.

En ese contexto, el ministro Paliza señaló que el Monorriel de Santo Domingo se concibe como una solución estructural a los problemas de congestión, conectividad y largos desplazamientos que enfrenta el área metropolitana, integrándose de manera armónica con los sistemas de transporte existentes y futuros.

“El monorriel no es solo una obra de infraestructura; es una apuesta por una ciudad que funcione mejor para su gente, donde el tiempo, la productividad y la calidad de vida se coloquen en el centro de la planificación urbana”, expresó.

El estudio abordó además criterios para minimizar el impacto ambiental, incluyendo la ubicación estratégica de estaciones, integración con el comercio local, aprovechamiento de los espacios bajo el viaducto, drenajes integrados, accesibilidad universal, uso mixto de suelo y mitigación de ruido, vibraciones y riesgos ambientales urbanos.

El seminario se desarrolló en cinco módulos —técnico, movilidad, urbanismo, operaciones y medioambiente— y concluyó con un espacio de preguntas y respuestas que enriqueció el análisis técnico. La decisión de optar por el monorriel estuvo fundamentada en tres factores clave: fiabilidad operativa, costos de inversión moderados y rapidez en su implementación.

Sobre SYSTRA

SYSTRA es uno de los grupos de ingeniería y consultoría líderes en el mundo, especializado en soluciones de transporte público y movilidad. Durante más de 65 años, el Grupo se ha comprometido a ayudar a las ciudades y regiones a contribuir a su desarrollo mediante la creación, la mejora y la modernización de su infraestructura de transporte.