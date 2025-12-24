MOPC habilita retornos y amplía puente en La Vega

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó ayer que habilitó el nuevo retorno operacional en el kilómetro 110, próximo a El Pino, en La Vega y la ampliación a seis carriles del puente reconstruido de Río Verde, en esa misma provincia.

Una comunicación de la entidad estatal señala que la iniciativa es parte de los esfuerzos preventivos para mejorar el flujo vehicular y reducir los accidentes de tránsito durante las festividades navideñas.

La institución anunció además, que en los próximos días entrará en operación el retorno ubicado en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, donde funcionaba el peaje.

Obras Públicas destacó que esas ejecuciones forman parte de los trabajos de ampliación de la Autopista Duarte, orientados a modernizar su infraestructura, elevar los estándares de seguridad vial y ofrecer una experiencia de desplazamiento más eficiente y confiable para conductores y pasajeros.