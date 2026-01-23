Moradores de Nuevo Renacer, en Cotuí, reclaman terminación y asfaltado de calles

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Cotuí, Sánchez Ramírez.- Moradores del sector Nuevo Renacer denunciaron el estado de abandono de dicha barriada, localizada al sur del perímetro urbano de Cotuí.

Los lugareños están organizados en una Junta de Vecinos para hacer valer sus reclamos ante las autoridades gubernamentales y municipales.

Desde su fundación, hace más de 20 años, los hombres y mujeres de Nuevo Renacer han reclamado de manera reiterada la construcción de aceras y contenes, el asfaltado de las calles, la edificación de un templo religioso, una cancha deportiva y un salón comunal.

Las calles están en malas condiciones.

Juana del Carmen Belén, vocera del marginado conglomerado urbanístico, argumentó que los moradores del sector están cansados de reuniones y de visitar funcionarios de diferentes instituciones oficiales, esperanzados en soluciones a los reclamos de la barriada.

“Todos los funcionarios y políticos de Cotuí se han comprometido en la búsqueda de soluciones a los problemas de este barrio, y nada de nada”, agregó Belén.

Manifestó que, en lo que va de la gestión municipal de Eugenio Montilla en Cotuí, a varias calles se les han construido las aceras y los contenes; sin embargo, esos trabajos fueron paralizados, y ahora esperan que se reinicien las labores y que el sector sea incluido en el programa nacional de asfaltado, anunciado recientemente por el senador y presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Argumentó, además, que la Junta de Vecinos seguirá en pie de lucha para que tanto las autoridades del Gobierno como la Alcaldía de este municipio lleven soluciones a las demandas y reclamos comunitarios, y así cambiar la triste y deprimente imagen del olvidado sector Nuevo Renacer.