La motivación de Kathleen Martínez para buscar los restos del cacique Enriquillo en Azua

Motivada por lo que el cacique Enriquillo “hizo en su momento por la República Dominicana”, la arqueóloga Kathleen Martínez, junto a varios colegas, inició una investigación arqueológica con el objetivo de dar con los restos del indígena en la iglesia de Las Mercedes o Ruinas de Pueblo Viejo, en Azua.

“El Cacique Enriquillo me motivó. Creo que lo que él hizo en su momento, por lo que hoy es la República Dominicana, merece que se le preste atención. Y es por esto, por lo que fue como personaje histórico, que nosotros estamos aquí junto a nuestro equipo. Una parte de mi equipo que me acompaña en Egipto para tratar de hacer este trabajo. Pero también el hecho de poner la puesta en valor de este yacimiento”, manifestó Martínez.

Explicó que lo primero que hizo el equipo, integrado además por los especialistas Aya Salem, del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto; el arqueólogo español Antonio Guio Gómez; las arqueólogas María Luz Carretero Hernández, Eva María Moreno González y Melisa Berigüete; así como el antropólogo José Antonio Arias, durante los días 2 y 3 de febrero, fue delimitar la zona de búsqueda, a fin de evitar que continúe la ocupación del área.

“Segundo, limpiarla. Tercero, hacer los trabajos de documentación, hacer los planos arqueológicos. Y, por último, la restauración y las excavaciones en busca de los restos del cacique Enriquillo”, detalló.

Arqueóloga Kathleen MartínezJosé de León

Asimismo, aunque precisó que la arqueología es una ciencia en la que lo que determina es la metodología de investigación y no los resultados, Kathleen Martínez se mostró confiada en que los restos del líder indígena, quien encabezó una de las resistencias más prolongadas contra el dominio colonial en el Caribe, se han encontrado en el referido lugar.

“Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que existe información suficiente para buscarlo aquí. Y que, si existe un 1 % de probabilidades de que esté aquí, es nuestro deber buscarlo”, expresó la experta.

De su lado, Lidia Martínez de Macarrulla, directora ejecutiva del proyecto “Tras los restos de Enriquillo”, explicó que este también ha conllevado investigaciones documentales, análisis de laboratorio y la aplicación de tecnologías especializadas.

Destacó el uso de imágenes satelitales que permitieron identificar anomalías bajo tierra y definir con precisión las coordenadas donde se concentran los trabajos de excavación actuales, así como pruebas de carbono 14 y consultas en archivos históricos de distintas partes del mundo, con el objetivo de ampliar y contrastar la información existente sobre Enriquillo.

“Durante diez años hemos trabajado con rigor y perseverancia para contribuir a la recuperación de una parte esencial de nuestra historia. Esta búsqueda no es solo arqueológica; es un ejercicio de memoria, de justicia histórica y de profundo respeto por nuestra identidad", expresó.

Autoridades y expertos recorren las ruinas de Pueblo Viejo, en Azua.José de León

La importancia

El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, calificó la iniciativa como un hito para la memoria histórica y la identidad nacional.

Señaló que hablar del cacique Enriquillo es referirse a un referente temprano de resistencia, negociación política y afirmación humana frente a la opresión colonial, cuyo legado sigue vigente como inspiración para la lucha por la justicia, la dignidad y el reconocimiento de los derechos humanos.

“Honrar la memoria del cacique Enriquillo es honrar la diversidad de orígenes que conforman la nación dominicana y construir un futuro basado en el respeto a la historia y al patrimonio cultural”, expresó Polanco.

Robert Polanco, director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep)Fuente externa

Entretanto, Juan Mubarak Pérez, director Nacional de Patrimonio Monumental, añadió: “Es importante este rescate que se está haciendo, que ha sido un monumento que ha estado en descuido desde hace muchos años. Y este es un proyecto que tiene el objetivo, no tan solo de rescatar el monumento vivo, sino de mandar el mensaje de que esto es parte de nuestra historia y que nuestra historia tiene que ser rescatada desde su origen. Es un monumento del siglo XVI, importantísimo”.