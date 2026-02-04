Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Muerte de una bebé 

La tragedia de Juan Graciano, el hombre que se encadenó hoy en la PGR

El padre relató que la niña fue enviada al centro por disposición del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), tras conflictos familiares derivados de su separación con la madre de la menor

Lency Alcántara
Lency Alcántara

Juan Graciano, un joven de 30 años oriundo de Santiago, llegó hasta la capital para denunciar  lo que considera una mala práctica y trato negligente en un centro de acogida, donde falleció su hija Yasly, de apenas tres meses, hace ya cuatro meses.

El padre relató que la niña fue enviada al centro por disposición del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), tras conflictos familiares derivados de su separación con la madre de la menor.

 “Mi hija fue ahí a pasar trabajo”, expresó con dolor, asegurando que desde el inicio enfrentó dificultades para mantener contacto y garantizar condiciones dignas para la pequeña.

Graciano explicó que intentó cumplir con sus responsabilidades económicas, pero que las tensiones con la madre y el manejo institucional complicaron la situación “Yo le explicaba que en el segundo cobro yo se lo daba doble y allí comenzaron los problemas”, dijo.

Visiblemente afectado, reclamó que la justicia escuche también a los sectores más vulnerables:

“Nosotros los pobres no nos oyen, nada más es para los ricos. Aquí la justicia tiene que ser igual para todos”.

 

