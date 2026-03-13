Movimientos rechazan “coqueteo” Trump con Delcy

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El Movimiento Venezolano y la Mancomunidad Dominico-Venezolana rechazan la complacencia del gobierno de los Estados Unidos con Delcy Rodríguez quien asumió de presidenta interina de ese país el 3 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

En un comunicado firmado por el presidente de la entidad, José Alberto Pérez, considera que el continuismo del chavismo y el madurismo lacera la dignidad de los venezolanos que tenían la esperanza de un cambio político en la nación suramericana con la captura de Maduro.

Expresa su rechazo absoluto al reconocimiento de la tiranía, ya que la democracia no puede fortalecerse a través de la complacencia con quienes han sido arquitectos de la miseria y el autoritarismo en Venezuela.

“Cualquier elogio hacia Delcy Rodríguez es una afrenta directa a las víctimas, a los exiliados y a los millones de venezolanos que han luchado incansablemente por la libertad. La soberanía reside en el pueblo, no en acuerdos externos: el futuro de Venezuela lo deciden los venezolanos”, señala.

Aclara que su silencio actual no es de sumisión, sino de observación estratégica y de una profunda fe en la justicia divina y en la voluntad popular. Maduro sigue detenido