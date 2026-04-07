Corona redefinió la tradición del roadtrip con Corona Cero Drive Thru esta Semana Santa

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En el marco de Semana Santa, Cerveza Corona presentó Corona Cero Drive Thru, una experiencia diseñada para acompañar a los dominicanos en uno de los momentos de mayor movilidad del año, ofreciendo una alternativa sin alcohol para disfrutar el camino de forma responsable.

La iniciativa se llevó a cabo este jueves 2 de abril, en el estacionamiento de Hola! Market, ubicado en la autopista Las Américas, un punto que se ha convertido en una parada clásica en ruta hacia distintos destinos del país.

Inspirado en una de las tradiciones más arraigadas del país —hacer una parada antes de continuar el viaje—, la marca desarrolló una propuesta que reinterpreta este momento desde una mirada actual, a través de un formato ágil que permite a los usuarios abastecerse sin necesidad de descender de sus vehículos.

Carla Sosa y Dhayra Hernández

Así, es posible disfrutar de una cerveza fría en el camino de forma segura y consciente, sin renunciar al sabor ni al espíritu de desconexión que caracteriza estos trayectos.

“Con Corona Cero Drive Thru buscamos evolucionar una costumbre muy presente en la cultura local, brindando a nuestros consumidores la mejor experiencia incluso antes de llegar a su destino”, expresó Juan Francisco Álvarez, director de mercadeo.

Con esta iniciativa, Corona continúa evolucionando momentos cotidianos en experiencias que conectan con la cultura local, invitando a redescubrir el inicio del viaje como parte esencial del camino.

Cerveza Corona destacó que esta edición de Corona Cero Drive Thru fue una activación especial de Semana Santa, y adelantó que continuará desarrollando experiencias pensadas para acompañar a los consumidores en momentos clave de movilidad.

Para conocer próximas iniciativas, invitamos a seguir su canal oficial vía instagram @cervezacorona_rd.