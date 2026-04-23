Muerte por cirugía estética en RD: Salud Pública cerró quirófanos; lo que debes saber

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El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, dispuso el cierre del área quirúrgica de la Clínica de Especialidades Médicas y Estética CLIDEME, tras verificarse incumplimientos a la Ley General de Salud 42-01 y a los reglamentos técnicos que rigen la habilitación y funcionamiento de los centros sanitarios.

Durante la evaluación, se identificaron fallas en las condiciones requeridas para garantizar la prestación segura de los servicios de salud, especialmente en áreas críticas vinculadas a la atención quirúrgica.

Entre los hallazgos se destacan la ausencia de un área de emergencia hospitalaria funcional, deficiencias en el equipamiento de unidades críticas, incluyendo equipos fuera de operación, así como condiciones inadecuadas en áreas de apoyo como lavandería y cocina, que no cumplen con los estándares mínimos establecidos.

Asimismo, se constataron irregularidades en espacios destinados a manejo especializado, los cuales no garantizan condiciones adecuadas para su funcionamiento, incluyendo aspectos relacionados con ventilación y uso apropiado de las áreas.

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El cierre de los quirófanos se hizo efectivo de manera inmediata y se mantendrá hasta tanto el centro subsane las observaciones señaladas y cumpla con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

La intervención se realizó este martes, luego de un levantamiento tras el fallecimiento de la joven Anyeli Sánchez, de 27 años, ocurrido el pasado 15 de abril, tras someterse a un procedimiento estético. Ante este hecho, equipos técnicos del Ministerio de Salud se trasladaron al centro para inspeccionar el centro conforme a los protocolos establecidos.

El Ministerio de Salud informa que el caso del fallecimiento se encuentra bajo investigación por las instancias correspondientes, por lo que cualquier determinación sobre sus causas será comunicada conforme a los resultados oficiales.