Un muerto y un herido en confuso incidente

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Una persona murió y otra resultó herida en un confuso hecho ocurrido ayer en la mañana en la carretera Don Pedro, de esta ciudad, informó la Policía Nacional, que profundiza las investigaciones.

De acuerdo con el informe preliminar, las circunstancias del suceso aún no han sido esclarecidas, por lo que el caso permanece bajo investigación. No se ha establecido si las víctimas son masculinos o femeninos.

La víctima no ha sido identificada por las autoridades, mientras que la persona herida recibe atenciones en un centro de salud y también se ignora su identidad. La Policía dijo que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones.